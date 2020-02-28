РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске во время празднования Масленицы можно будет покататься на верблюде и сфотографироваться с оленем, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Городской конный центр 1 марта на Масленичные гуляния с 10:00 до 18:00 будет предоставлять услуги по катанию на лошадях и пони, верблюде. Покататься можно как верхом, так и в карете. Также все желающие смогут сделать фото с оленем», – говорится в сообщении.

В этот день в парке будут работать аттракционы, игровые площадки, буфеты, сувенирные лавки. Выступит духовой оркестр. Горожан угостят настоящей солдатской кашей и чаем с блинами. На спортивной площадке с 12:00 до 15:00 пройдут сдача норм ГТО, соревнования по гиревому спорту, зимний футбол и воркаут.

В 12:00 на танцевальной веранде пройдет концертно-театрализованное представление, конкурс кукол Масленицы и выступление творческих коллективов Подольска. В 15:00 состоится прощание с Масленицей и сжигание чучела.