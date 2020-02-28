РИАМО - 28 фев. За прошедшие выходные бары и рестораны посещали на 10% реже, чем в прошлые февральские праздники, зато объем продаж автомастерских вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия».

«Здесь большую роль сыграл коронавирус. Люди стараются не посещать без особой нужды общественные места, чтобы не подвергаться опасности», — сказала директор научно-образовательного центра социального развития института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

В период с 21 по 24 февраля также упал спрос на гаджеты – на 11% по сравнению с прошлым годом, но средний чек поднялся на 4%, и составил около пяти тысяч рублей.

Несмотря на то, что бары и рестораны посещали редко, средний чек вырос на 6% по сравнению с прошлым годом, и составил чуть больше одной тысячи рублей.

Посещаемость бань и саун также упала на 3,5%, но средний чек подскочил на 12% – до 890 рублей.

Главный научный сотрудник института социологии РАН Владимир Мукомель связал падение спроса с тем, что в России расплывается содержание Дня защитника Отечества, исчезла интерпретация этого дня как мужского, ведь многие мужчин многие не служили, а женщины также в армии.

Даже объем продаж на сувенирную продукцию снизился на 10% по сравнению с 2019 годом, а средний чек составил 870 рублей, что на 1% ниже, чем год назад. Эксперт «Известий» объясняет снижение покупаемости сувениров тем, что туристов стало меньше.

В выигрыше остались автомастерские, которые за эти выходные подняли объемы продаж на 30% в сравнении с февральскими праздниками прошлого года, средний чек – почти 5,6 тысяч рублей, что на 11% больше, чем в 2019 году.

Мукомель объясняет это тем, что, возможно, таким образом мужчины сами себе сделали подарки к 23 февраля.

Также спортивные товары продавали на 6% лучше, чем в прошлом году, а средний чек на них вырос на 7% — до порядка 4 тысяч рублей.