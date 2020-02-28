РИАМО - 28 фев. Свыше 20 тысяч фирм-однодневок исключили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в Подмосковье за 2019 год, сообщила руководитель управления ФНС России по Московской области Екатерина Макарова.

«За прошедший год из ЕГРЮЛ налоговыми органами исключено 23 тысячи организаций с недостоверными данными. В результате активной работы по «чистке» реестров количество юридических лиц с «массовым» адресом сократилось в 53 раза, с «массовыми» руководителями – в 1,7 раза, с массовыми участниками – на 26%», – сказала Макарова в ходе расширенного заседания коллегии.

Она подчеркнула, что такие компании дестабилизируют бизнес-среду.

Глава управления ФНС также добавила, что за нарушения законодательства о государственной регистрации в 2019 году налоговыми органами Московской области к административной ответственности привлечены 2,6 тысяч должностных лиц, дисквалифицированы 798 должностных лиц.