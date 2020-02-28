РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Турнир по футболу «Заснеженные поля – 2020» пройдет в городском округе Люберцы 29 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Игры пройдут на стадионе «Искра».

«В 9:00 встретятся команды 2010-2011 годов рождения «Звезда» (Люберцы), «Искра» (Люберцы), Чайка (Королев), ФК Котельники, «Комета» (Лыткарино). В 14:30 сыграют команды 2007-2009 годов рождения «Звезда» (Люберцы), «Искра» (Люберцы), «Старт» (Железнодорожный), «Трудовые резервы-2» (Москва), «Урожай» (Томилино)», – говорится в сообщении.

Стадион «Искра» находится по адресу: улица 8 Марта, дом 6Б.