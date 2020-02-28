РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Власти Подольска планируют построить новый район в микрорайоне Дубровицы, это поможет привлечь инвестиции для реконструкции Дубровиц и усадьбы Ивановское, сообщается в группе «Молодежный парламент г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Проект генерального плана и правила землепользования и застройки предполагают застройку сельхозполей возле Кутьино и Наумово новым районом ориентировочно на 70 тысяч человек. По мнению молодежного парламента, реализация проекта положительно повлияет на развитие Подольска и позволит привлечь инвестиции для развития и реконструкции Дубровиц и усадьбы Ивановское, обеспечит прирост в город инвестиций в высокотехнологичное производство», – говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что новый проект даст толчок развитию социальной и дорожной инфраструктуры; поможет решить вопрос с переселением из ветхого и аварийного жилья; в перспективе разгрузит трафик в центре города; позволит реализовать концепцию проекта единого городского веломаршрута через ключевые достопримечательности Подольска и обустройства центральной набережной.

Депутаты Подольска приняли генеральный план города, согласно которому на полях разрешена смешанная застройка индивидуальными и многоквартирными домами не выше девяти этажей.