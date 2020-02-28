РИАМО - 28 фев. Около 60 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось в Подмосковье в 2019 году, регион продолжает оставаться привлекательным для бизнеса, сообщила руководитель управления ФНС России по Московской области Екатерина Макарова.

«За прошедший год в области поставлено на учет более 17 тысяч вновь созданных организаций и 14 тысяч обособленных подразделений. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрированы более 58 тысяч граждан», – сказала Макарова в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

По ее словам, на рост предпринимательской активности оказывает влияние проводимая правительством области работа по обеспечению комфортных условий для инвесторов. Кроме того, немаловажную роль играет создание современной инфраструктуры и предоставление преференций для малого и среднего бизнеса.

Макарова подчеркнула, что о привлекательности Подмосковья для бизнеса свидетельствуют показатели миграции налогоплательщиков.

«Из других регионов в Московскую область за 2019 год перешли 2,7 тысячи организаций, а сумма перечисленных ими налогов приблизилась к 9 миллиардам рублей. Благодаря развитию бизнеса сумма инвестиций в основной капитал в Подмосковье по итогам прошлого года составила более 1 триллиона рублей, с ростом к 2018 году на 12%», – заключила руководитель налогового управления.