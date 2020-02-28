РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Власти Балашихи, понимая потребность жителей микрорайона Железнодорожный в кинотеатре, ведут работу с потенциальными инвесторами, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Железнодорожного на портале «Добродел» пожаловался на отсутствие кинотеатра в центре большого микрорайона. Он добавил, что людям некуда вечером сходить и на месте недостроенного кинотеатра «Кристалл» они не хотят в итоге видеть еще один жилой дом. Администрация Балашихи рассмотрела обращение и провела проверку, в ходе которой обоснованность потребности в строительстве кинотеатра в микрорайоне подтвердилась.

«Вопрос о включении объекта строительства в бюджет Балашихи рассмотрен. Средства не могут быть предусмотрены. Строительство учреждений культуры, в том числе кинотеатров, генпланом Балашихи не предусмотрено, поскольку нормативный показатель обеспеченности населения помещениями для культурно-массовой работы и зрительными залами выполнен с профицитом», – сказала замначальника управления – начальник отдела организационно-кадровой работы управления культуры администрации Балашихи Ирина Лагутина.

Она добавила, что первоочередными задачами по обеспечению жителей Балашихи социальной инфраструктурой является строительство дошкольных, образовательных и медицинских учреждений. Открытие (строительство) кинотеатров на территории округа возможно только за счет средств инвесторов.

«Администрация Балашихи понимает потребность жителей микрорайона Железнодорожный в кинотеатре, в данной связи ведется работа с потенциальными инвесторами, планирующими строительство в указанном микрорайоне торгово-развлекательных центров, по вопросу привлечения в них организаций кинопоказа», – заключила Лагутина.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.