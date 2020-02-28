РИАМО - 28 фев. До 132 миллиарда рублей снизилась налоговая задолженность подмосковных налогоплательщиков, сообщила руководитель управления ФНС России по Московской области Екатерина Макарова.

«Размер налоговой задолженности в 2019 году в консолидированный бюджет РФ снизился на 3,4 миллиардов рублей, или на 2,5%, составив 132 миллиарда рублей», - сказала Макарова в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Она отметила, что сумма задолженности перед территориальным бюджетом составила 63 миллиарда рублей, сократившись на 2,1%.

«По страховым взносам во внебюджетные фонды задолженность снизилась на 200 миллионов рублей и составила 22 миллиардов рублей», подчеркнула Макарова

По ее словам, в результате применения мер принудительного взыскания в бюджетную систему РФ за 2019 год поступило 66 миллиардов рублей. Эффективность взыскания задолженности составила 56%.

«Показатель отношение суммы задолженности к поступлениям составил 9,26%, достигнув наименьшего значения за последние пять лет», - заключила Макарова.