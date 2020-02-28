РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске разработал национальный стандарт РФ по бронешлемам, который был утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), сообщается на сайте предприятия.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации «Бронешлемы. Общие технические требования» с датой введения в действие 1 марта 2020 года. Стандарт, разработанный ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех»), введен впервые в стране и распространяется на бронешлемы, предназначенные для защиты головы человека от поражающего действия пуль патронов стрелкового оружия, осколков, а также холодного оружия», – говорится в сообщении.

Стандарт устанавливает общие технические требования к бронешлемам, необходимые для разработки, изготовления и испытания соответствующей продукции, но не распространяется на бронешлемы, разрабатываемые по заказу министерства обороны РФ.

Согласно стандарту, конструкция бронешлема должна обеспечивать сохранение стойкости к воздействию средств поражения при температуре от минус 40 до плюс 40 ℃ и после погружения в воду.

Также в документе приведены оцениваемые показатели стойкости бронешлемов к воздействию средств поражения и внешним воздействиям, конструктивные требования, требования к материалам, упаковке, транспортированию и хранению данных изделий.