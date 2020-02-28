РИАМО - 28 фев. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны и инвалиды ВОВ, а также их сопровождающие получат право бесплатного проезда в вагонах бизнес-класса аэроэкспрессов на всех направлениях с 1 марта по 31 декабря 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Аэроэкспресс».

«Воспользоваться правом проезда без оплаты с одним сопровождающим смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – говорится в сообщении.

Оформить бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса можно в кассах «Аэроэкспресс» при предъявлении документов, подтверждающих льготный статус.

При этом пассажиры, если у них нет сопровождающих, смогут воспользоваться бесплатной услугой «Персональный помощник», включающей в себя встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс», помощь в оформлении проездных документов, посадке и размещении багажа в аэроэкспрессе.

Проезд вышеуказанных льготных категорий граждан в вагонах аэроэкспрессов стандартного класса всегда является бесплатным. Подробнее ознакомиться с правилами льготного проезда можно на сайте aeroexpress.ru.