РИАМО - 28 фев. Более 300 выездных налоговых проверок провели в Подмосковье в 2019 году, этот показатель почти втрое меньше цифр 2018 года, заявила глава управления ФНС по Московской области Екатерина Макарова.

«Число выездных налоговых проверок в отчетном году по сравнению с 2018 годом сократилось в 2,8 раза и составило 303 проверки. При этом эффективность проверок увеличилась в 2,5 раза, превысив 62 миллионов рублей», – сказала Макарова в ходе расширенного заседания коллегии.

Руководитель областного ФНС отметила, что новая цифровая платформа налогового администрирования позволила внедрить инструменты дистанционного контроля, побуждающие налогоплательщиков добровольно и в полном объеме уплачивать налоги без назначения проверок.

«Повышение качества контрольной работы способствовало сокращению на 24% числа судебных разбирательств по налоговым спорам. При этом около 75% от общего числа судебных актов и 90% сумм заявленных требований вынесено в пользу налоговых органов», – заключила Макарова.