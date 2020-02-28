РИАМО - 28 фев. Более триллиона рублей впервые поступило в бюджеты разных уровней от подмосковных налогоплательщиков за 2019 год, сообщила руководитель управления ФНС по Московской области Екатерина Макарова.

«За 2019 год с территории региона в консолидированный бюджет Российской Федерации впервые поступило более триллиона рублей. Налоговыми органами Московской области в бюджетную систему мобилизовано более 882 миллиардов рублей с ростом к уровню 2018 года более чем на 45 миллиардов, или на 5,4%», – сказала Макарова в ходе коллегии ведомства.

Она подчеркнула, что в суммарном выражении наибольший прирост обеспечен по налогу на добавленную стоимость – на 27 миллиардов рублей, или почти на 12%, а также по налогу на доходы физических лиц – на 21,3 миллиардов рублей, или на 8,9%.

По ее словам, в доход консолидированного бюджета Московской области с территории региона мобилизовано 619 миллиардов рублей, с ростом к уровню предыдущего года на 59 миллиардов, или на 10,5%.

«Поступления от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Московской области, составили 569 миллиардов рублей, что на 29 миллиардов, или на 5,4% превышает уровень 2018 года. Доля налога на доходы физлиц в общей сумме поступлений составляет 45,7%, налог на прибыль организаций – 22,4%, имущественные налоги – 17,2 процента», – заключила Макарова.