РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Сотрудники полиции в Балашихе задержали местного жителя по подозрению в краже мобильного телефона и музыкальной колонки из автосервиса, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестный проник в автосервис, где он работает, и похитил мобильный телефон и музыкальную колонку общей стоимостью 35 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 26-летний местный житель. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Балашихинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.