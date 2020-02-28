РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. В подмосковной Балашихе восстановили уличное освещение на бульваре на улице Заречной, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель городского округа обратился на портал с просьбой починить неисправные фонари вблизи дома №18 по улице Заречной. Он отметил, что фонари не горят и попросил произвести работы.

«Рассмотрев Ваше обращение по вопросу содержания территории по адресу: Балашиха, Заречная улица, сообщаем, что 27 февраля проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по указанному адресу проведены», – сказала заместитель главы администрации городского округа Балашиха Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.