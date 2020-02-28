РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Освещение восстановили на пяти улицах поселка Октябрьский подмосковных Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«В поселке Октябрьский силами подрядной организации ООО «Энергострой» было восстановлено уличное освещение по улицам Дорожная, Комсомольская, Ленинградская, Текстильщиков, Первомайская», – говорится в сообщении.

Жители в случае отсутствия освещения могут сообщать в территориальный отдел Октябрьский по телефону: 8(495)558-01-72.