РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Свыше 5 тысяч жителей Красногорска участвуют в программе для представителей старшего поколения «Активное долголетие», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 5 тысяч красногорцев участвуют в проекте «Активное долголетие». В округе действуют более 60 творческих и спортивных групп», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 5 февраля в горокруге открылся Центр активного долголетия площадью более 900 квадратных метров.

«Очень востребованный проект, он реализуется в рамках национального проекта «Демография» и по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», – сказала глава округа Эльмира Хаймурзина.