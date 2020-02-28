РИАМО - 28 фев. В Подмосковье на Симферопольском шоссе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП пострадали три человека, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«На 59-м километре Симферопольского шоссе произошло столкновение трех автомобилей: Kia, Fiat и Peugeot. В результате ДТП три человека пострадали», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, все в настоящий момент обстоятельства дорожной аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии