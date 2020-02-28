РИАМО - 28 фев. В скором времени город сможет приступить к проектированию и строительству семи социальных объектов для дольщиков московского жилого комплекса «Царицыно», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Накануне Арбитражный суд Московской области принял решение о расторжении договоров аренды земельных участков (ДАЗУ) между городом и бывшим застройщиком жилого комплекса», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Город подал необходимые документы в Арбитражный суд в ноябре 2019 года для расторжения ДАЗУ на четыре участка. Инвестиционный контракт, по которому прежний застройщик АО «МКХ» должен был возвести детские сады, школы и поликлинику, расторгли в судебном порядке.

После расторжения договора с бывшим застройщиков, участки предоставят городской организации, которая будет строить садики и школы.

Пятова подчеркнула, что город начал активную работу по включению в Адресную инвестиционную программу города Москвы (АИП) мероприятий по проектированию и строительству социальных объектов.

ЖК «Царицыно» находится по улице 6-я Радиальная, владение семь. Затраты на строительство трех детских садов и трех общеобразовательные школ уже включены в АИП. Две школы и два садика построят именно на участках, по которым накануне расторгнуты ДАЗУ. Кроме того, в районе планируют построить детско-взрослую поликлинику.

В скором времени в Бирюлево Восточном, где возводится жилой комплекс, появится и станция метро, которая будет продолжением Бирюлевской линии.