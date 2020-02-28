РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 фев. Водителя автобуса в Королеве, сбившего пешехода, лишили прав, сообщила помощник прокурора города Юлия Доржиева.

Водитель автобуса сбил пожилую женщину в августе 2018 года. Женщина была госпитализирована с ушибами и переломами.

«В ходе предварительного расследования гражданину была проведена стационарная психологическая экспертиза, согласно выводам которой водитель страдает психическим расстройством», – сказала Доржиева.

Водитель находится под подпиской о невыезде, он лишен права управления транспортным средством пожизненно. Дело направлено в суд, обвиняемому может быть назначено наказание в виде принудительного лечения в стационаре общего типа.