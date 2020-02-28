РИАМО - 28 фев. Пресненский суд столицы поместил под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которую подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алешину на два месяца», – сказал собеседник агентства.

Высокопоставленную сотрудницу МВД подозревают в получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Ей может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве в декабре 2019 года провели более 30 обысков по делу о государственном контракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество» (ЦСО). Речь шла о махинациях на 13 миллиардов рублей.