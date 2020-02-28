РИАМО - 28 фев. В рамках капитального ремонта в Москве в нынешнем году заменят систему горячего и холодного водоснабжения в 1,5 тысячах жилых домов, треть из них находятся в центре столицы, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году капитальный ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения будет проведен в 1,5 тысячах многоквартирных домов. Треть объектов составят дома центрального округа столицы», - сказал Бирюков.

Всего в рамках региональной программы капремонта Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы в подвалах и квартирах поменяет более 4 тысяч магистралей и стояков.

По словам Бирюков, сети необходимо менять из-за высокой степени коррозии, которая может привести к появлению свищей, образованию засоров и загрязнений, уменьшающих проходной диаметр трубопроводов. Все эти проблемы могут сказаться на работе всей системы водоснабжения.

«Новые трубопроводы позволяют не только добиться работы всей системы по расчетным характеристикам, но и обеспечить подачу в квартиры воды в неизменном состоянии», - отметил Бирюков.

Он отметил, что важным вопросом при капитальном ремонте систем водоснабжения является допуск рабочих в квартиры. Перед началом работ сотрудники Фонда капитального ремонта и подрядной организации проводят поквартирный обход дома, определяя с жителями время для проведения замены.

После монтажа новой системы водоснабжения в обязательном порядке проводится опрессовка – подается вода под высоким давлением для проверки герметичности системы. Кроме того, специалисты АО «Мосводоканал» проводят мероприятия по промывке трубопроводов с обязательным контролем качества воды.

«Комплексный подход при капитальном ремонте внутридомовых систем водоснабжения позволяет уменьшить количество обращений граждан, связанных с качеством водопроводной воды в городе. Комплекс городского хозяйства Москвы на постоянной основе контролирует состояние инженерных систем многоквартирных домов, ежедневно выполняя задачу обеспечения комфортного проживания жителей нашего города», - уточнил Бирюков.