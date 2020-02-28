РИАМО - 28 фев. Антимонопольная служба выявила нарушение банком «Возрождение» закона о рекламе, выразившееся в рассылке рекламных СМС-сообщений, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

«Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламы посредством СМС-сообщения от банка «Возрождение» (ПАО) без его согласия», – говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что банком был при распространении рекламы был допущен ряд нарушений. Так, отсутствовала информация о всех условиях, определяющих полную стоимость займа для заемщика и влияющие на нее.

По итогам разбирательства было вынесено решение о нарушении банком «Возрождение» закона о рекламе. В кредитной организации с решением не согласились и обратились в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение антимонопольного органа и отказал банку «Возрождение» в удовлетворении требований.