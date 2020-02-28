РИАМО - 28 фев. Популярные российские исполнители споют свои лучшие хиты и испекут блины в рамках фестиваля «Московская Масленица» на площадке в Зеленограде в последний день зимы, 29 февраля, сообщил РИАМО в пятницу представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Фестиваль «Московская Масленица» и «Дорожное радио» дарят гостям площадки «Московских сезонов» на площади Юности в Зеленограде большой праздник – с выступлениями любимых знаменитостей, конкурсами и подарками. Многие звезды будут не только петь, но и печь всевозможные блинчики!» – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что масштабный концерт пройдет с 14:00 до 18:00. На нем выступят Юта, Анита Цой, группа «Фабрика», Инна Маликова и «Новые Самоцветы», Анастасия Спиридонова, Игорь Саруханов, Родион Газманов, Марк Тишман, Сергей Войтенко, Яков Кирсанов и множество других артистов.

Гостей праздника ждут веселые конкурсы, приятные подарки и самая теплая атмосфера проводов зимы с ароматным чаем и блинами.

Мероприятия, организованные в рамках «Московской Масленицы», продлятся на площади Юности до 1 марта включительно.

Для горожан работает «блинная» кулинарная школа, где всех желающих учат печь блинчики с красной рыбой, курицей, грибами, мясом и даже с авокадо и васаби. Кроме того, на сцене каждый день проходят выступления творческих коллективов.

Площадки «Московской Масленицы» в центре и округах столицы открыты с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 – по выходным.