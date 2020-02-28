РИАМО - 28 фев. В Международный женский день вход для дам в музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным, также гостей ожидает специальная праздничная программа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетить музей без приобретения билета женщины смогут с 10:00 до 20:30.

«В музее Победы 8 марта пройдут бесплатные экскурсии, викторина, музыкальный концерт и мастер-классы для детей. Праздничную программу мы посвятили подвигам советских женщин во время Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Гостям расскажут об известных фронтовичках, партизанках и медсестрах, а также о судьбах солдатских матерей, жен, дочерей и сестер, трудившихся в военные годы в тылу.

В честь Международного женского дня гостей проведут бесплатные экскурсии, викторину, концерт и детские мастер-классы. Кроме того, 8 марта каждые полчаса с 10:00 до 19:00 от станции метро «Парк Победы» до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы.

В музее хранится порядка 300 тысяч экспонатов, а на открытых площадках представлено около 400 образцов военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны и второй половины ХХ века.