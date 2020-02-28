РИАМО - 28 фев. Полицейские задержали троих жителей Владимирской области, подозреваемых в совершении серии краж автомобилей на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В задержании подозреваемых участвовали сотрудники уголовного розыска из Орехово-Зуевского, Пушкинского и Сергиево-Посадского округов, а также из Щелкова.

«Злоумышленники подыскивали транспортные средства, припаркованные вблизи железнодорожных станций и торговых центров в различных районах Московской области. Используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, подозреваемые похищали автомобили, меняли номерные знаки и перегоняли их в «гараж-отстойник» во Владимирскую область», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Похищенные машины угонщики разбирали на запчасти и продавали. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте от 33 до 34 лет, один из них ранее уже был судим.

В ходе обысков полицейские нашли оборудование, использовавшееся для угонов, а также два похищенных автомобиля.

«Установлена причастность задержанных к совершению 10 краж транспортных средств на территориях Орехово-Зуева, Пушкина, Щелкова и Сергиева Посада. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей», – добавила Петрова.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.