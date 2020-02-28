РИАМО - 28 фев. Сведения в отношении ООО «СпецСтрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия исполнения контракта на ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

На фирму подало жалобу учреждение «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства». Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по ремонту тротуара.

«В связи с нарушением ООО «СпецСтрой» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в материале.

На заседании комиссии ФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СпецСтрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.