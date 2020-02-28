РИАМО – 28 фев. День общероссийского голосование по поправкам к Конституции – 22 апреля – будет оплачиваться, так как в этот день не придется брать выходной за свой счет, лишний выходной не скажется на доходах тех, кто получает оклады, сообщает РИА Новости.

«С этой точки зрения, это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — заверил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он добавил, что у тех, кто работает сдельно, тоже будет выходной, однако они за него не получат зарплату.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции России, согласно которой голосование назначено на 22 апреля.