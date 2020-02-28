РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки анонимные угрозы с «минированием» зданий поступили в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также в торговый центр «Леруа Мерлен» в Мытищах, все три вызова оказались ложными, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«Поступала информация об анонимных звонках о минировании трех объектов. Аэропорт Шереметьево и аэропорт Домодедово. Эвакуация не проводилась, в аэропортах ввели режим «Аноним». Усилены меры безопасности», – говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день поступила информация о минировании торгового центра «Леруа Мерлен» в Мытищах. Из здания эвакуировали около 200 человек – среди них персонал и посетители. Вызов оказался ложным.