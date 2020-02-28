РИАМО - 28 фев. Жительницы столицы могут через портал mos.ru прикрепиться любой городской женской консультации, для этого достаточно подать заявление в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прикрепиться могут женщины старше 18 лет, которые имеют московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Электронная заявка будет рассмотрена в течение трех рабочих дней. Если полис выдан не в Москве, то пациентки могут подать заявление только при личном визите в поликлинику.

«Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, — прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В свою очередь руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что одной из приоритетных задач в столице является повышение доступности городских услуг, в том числе в сфере здравоохранения. Например, москвичи уже с помощью онлайн-сервисов могут прикрепить себя и своих детей к поликлиникам.

«Следующий шаг — упростить прикрепление к женской консультации. Появление услуги сэкономит время жительницам Москвы и сделает процесс получения медицинских услуг в разы удобнее», — заявил Лысенко.

На территории столицы находится более 130 женских консультаций, которые открыты при городских клинических больницах во всех округах Москвы.