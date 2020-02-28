РИАМО - 28 фев. Срок приема заявок на присуждение премии мэра столицы «Новатор Москвы» продлили до конца марта, прислать свои работы могут как отдельные изобретатели, так и целые коллективы до пяти человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Премия «Новаторы Москвы» присуждается в трех номинациях – «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций», в каждой из них также представлены пять направлений — «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Транспорт», «Городская среда» и «Энергетика».

«Премия «Новатор Москвы» создана для тех, чьи проекты связаны с важными для города направлениями: ИТ-технологиями, медициной, транспортом, развитием городской среды. Чтобы все желающие успели зарегистрироваться для участия, заявочную кампанию решено продлить до конца марта», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Научное сообщество, представители высокотехнологичных компаний, правительство Москвы, предприниматели и представители субъектов инновационной деятельности выберут 30 лучших инновационных проектов, которые пройдут в финал конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, а также предоставить презентацию и копии паспортов авторов проекта в департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Кроме того, к заявке можно приложить дополнительные материалы, в частности, ходатайство от организации о направлении трудового коллектива на участие в конкурсе.

С подробной информацией можно ознакомится на сайте премии или по электронной почте: novator@mos.ru.

Премию мэра Москвы «Новатор Москвы» учредили в августе 2019 года для стимулирования разработки и внедрения новаторских идей, создания новых прогрессивных технологий и поддержки изобретателей. Ее присуждают за лучшие городские инновационные проекты, созданные гражданами России, которые проживают в Москве и работают в сфере создания технических новшеств и инновационных решений.