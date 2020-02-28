РИАМО - 28 фев. За 2019 год столичные авиамедицинские бригады совершили более 800 вылетов для транспортировки пострадавших в медицинские учреждения, каждый пятый полет приходился на ночные дежурства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За 2019 год специалисты Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра совершили более 800 вылетов с дальнейшей госпитализацией пациентов в стационары. Каждый пятый полет авиамедицинских бригад приходился на ночные дежурства», - говорится в сообщении.

Главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк уточнил, что на данный момент круглосуточное дежурство вертолетов осуществляется в трех больницах — в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, городской клинической больнице имени С.С. Юдина и в больнице № 15 имени О.М. Филатова.

«Это позволило значительно повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами», — заявил Гуменюк.

На сегодняшний день в Москве существует 31 вертолетная площадка, 10 из них находится на территории крупных медицинских центров.

Авиационные бригады Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с инфарктом, инсультом и другими тяжелыми заболеваниями. Среднее время полета до места происшествия составляет десять минут по Москве, в ТиНАО — 15–20 минут. Все вертолеты оснащены самым современным оборудованием для оказания медицинской помощи и поддержания жизни.

«Авиамедицинская бригада состоит из двух врачей и фельдшера. В нее входят сертифицированные анестезиологи и реаниматологи с опытом работы в наземной скорой помощи и отделениях реанимации стационаров. Это медики высшей квалификационной категории со стажем работы не менее 10 лет», - добавляется в материале.