РИАМО - 28 фев. Ресурсный центр «Мосволонтер» обновил обучающую программу для начинающих волонтеров «Включайся!», первыми ее участниками станут 150 человек, которые входят в волонтерский корпус 75-летия Победы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первые уроки программы пройдут 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета. Проект рассчитан на начинающих волонтеров и тех, кто только открывает для себя добровольчество.

«Первыми слушателями обновленного курса станут около 150 человек, входящие в состав волонтерского корпуса 75-летия Победы. Занятия пройдут в формате двухдневного интенсива с мастер-классами и лекциями», — сказала заместитель мэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Участники обучающейся программы узнают о волонтерской деятельности, этике, структуре добровольческих корпусов и многом другом. Кроме того, начинающих волонтеров эксперты обучат эффективной коммуникации и действиях при чрезвычайных ситуациях.

В первый день занятия участников ожидает интерактивная игра «Включайся!», где добровольцы познакомятся и разобьются на команды, урок на тему «Эффективная коммуникация с ветеранами» и мастер-классы.

«Во второй день интенсива участники также будут посещать мастер-классы и решать специальные кейсы, посвященные подготовке, мотивации и функциям добровольцев. Волонтеры смогут принять участие в деловых играх, на практике проверив полученные знания», – уточняется в материале.

Ресурсный центр «Мосволонтер» был создан 21 февраля 2014 года. Он проводит образовательные программы, занимается экспертизами и исследованиями, а также развивает мотивационную программу для добровольцев.