РИАМО - 28 фев. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с осадками, воздух днем может прогреться до 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть западный, 7-12 метров в секунду.

В регионе будет наблюдаться высокая влажность, около 70%, а также температура выше климатической нормы на 6-7 градусов.