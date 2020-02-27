РИАМО - 27 фев. На территории Московской области осуществляют свою деятельность порядка 100 государственных ветеринарных клиник, из них шесть работают круглосуточно, их количество планируют увеличить, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Данная услуга создана для удобства клиентов, у которых нет возможности посещать ветеринарное учреждение в дневное время. К концу года мы планируем увеличить количество круглосуточных клиник», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Круглосуточные ветеринарные учреждения: Одинцовская участковая ветеринарная лечебница, Мытищинская ветеринарная станция, Химкинская ветеринарная станция, ветеринарная станция по Богородскому городскому округу и городскому округу Электросталь, Коломенская ветеринарная станция и ветеринарная станция по городским округам Ступино и Кашира.

С начала года в государственных медучреждениях Подмосковья было принято почти 11 тысяч пациентов, а в ночное время – более 1 тысячи.