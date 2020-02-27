РИАМО - 27 фев. Земельный участок в Коломенском городском округе площадью 1,2 квадратных метра сдали в аренду для обслуживания автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Земельный участок с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» предполагает размещение гаражей, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей», - отмечается в материале.

Участок находится вблизи деревни Сычево Акатьевского сельского поселения Коломенского городского округа.

По итогу торгов годовая арендная плата за участок составляет 455 тысяч рублей, при начальной цене 172 тысячи рублей. Срок аренды составит девять лет. Вырученные от сдачи земли средства поступят в бюджет городского округа.

Коломенский городской округ обладает развитой сетью автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. По территории муниципалитета проходит федеральная автомобильная трасса М5 «Урал».