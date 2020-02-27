РИАМО - 27 фев. В компанию «Мосгаз» за год поступило около 1,5 тысячи заявок на присоединение к сетям газораспределения, 60% из которых были в электронном виде, в том числе через официальный сайт мэра Москвы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

Генеральный директор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев рассказал, что компания приступила к ключевому этапу цифровизации технологических процессов, в том числе по переводу услуг в электронный вид. Благодаря внедрению электронных сервисов значительно упростилась процедура получения технических условий, заключения договоров о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

«Для осуществления возможности подачи заявок в электронном виде на официальном сайте компании создан личный кабинет заявителя, разработано специализированное программное обеспечение, позволяющее интегрироваться с порталом mos.ru, а также с системой межведомственного информационного взаимодействия», – сказал Гасангаджиев.

Он добавил, что обмен информацией производится через защищенный канал связи. За год в компанию поступило около полутора тысяч заявок на присоединение к сетям газораспределения, большинство из них в электронном виде. Выполненные разработки направлены на оптимизацию сроков получения услуги, улучшение и упрощение взаимодействия с заявителями.

По словам Гасангаджиева, у застройщиков появилась возможность подачи через портал mos.ru единой заявки в части технологического присоединения к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Также заявку на подключение к сетям газораспределения можно подать через официальный сайт АО «Мосгаз» или в ходе личного приема в службе одного окна в центральном офисе компании.

В прошлом году в том числе с помощью электронных сервисов к газораспределительным сетям компании было подключено 76 объектов в столице, включая территорию новой Москвы.