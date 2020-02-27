РИАМО - 27 фев. Комания «Россети Московский регион» до конца года планирует взять на баланс бесхозные энергообъекты в 23 муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«С 2017 года по всей стране дочерние организации нашего холдинга уже подхватили 4 тысячи подобных объектов», - сказал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Он отметил, что бесхозные сети – это серьезная проблема. Больше 18,5 тысяч линий электропередач и трансформаторных подстанций не имеют собственника.

Он обратился с просьбой к руководителям муниципалитетов выявить бесхозные энергообъекты, принять их в собственность и передать на баланс предприятия. Только такие меры, по мнению гендиректора компании, способны обеспечить безопасность нахождения рядом с линиями и гарантируют качественное энергообслуживание потребителей.

На территории Московской области около 1,4 тысячи бесхозных объектов электросетевого хозяйства, 195 километров линий электропередачи мощностью от 0,4 до 20 киловатт и 214 трансформаторных подстанций.

«Россети» проводят работу по выявлению бесхозных энергообъектов. Затем с муниципальными образованиями Подмосковья подпишут договор о безвозмездном пользовании имуществом и приобретении во временное пользование объектов электросетей, которые обеспечивают СНТ, коттеджные поселки и объекты инфраструктуры.

Компания действует совместно с правительством и министерством энергетики региона. Их взаимодействие закреплено поручениями протокола, который подписал замминистра энергетики Подмосковья Дмитрий Айрапетянц в сентябре 2019 года, и соглашением, который заключили энергетики компании и правительство Московской области в декабре прошлого года.

В рамках соглашения региональное правительство окажет поддержку, обеспечит компенсацию расходов на содержание и реконструкцию бесхозных электросетей.

Энергообъекты, которые компания примет на баланс, отремонтируют и реконструируют в плановом порядке.

Основная задача энергетиков - обеспечить надежное и качественное обслуживание сетей и потребителей, снизить аварийность объектов.

На сегодняшний день соглашения о приобретении во временное пользование подписали с восемью муниципалитетами.