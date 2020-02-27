РИАМО - 27 фев. В рейтинге региональных фондов развития промышленности за 2019 год фонд развития промышленности Московской области занял второе место, набрав 123 балла, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В ходе составления рейтинга работа региональных фондов оценивалась по трем блокам: работа с заявителями, сайт фонда/навигатор ГИСП, финансирование проектов. Подмосковный фонд значительно улучшил свои показатели по сравнению с 2018 годом, в котором он набрал 44 балла.

«В 2019 году региональный ФРП профинансировал шесть проектов на общую сумму почти 500 миллионов рублей. Также при содействии областного фонда бизнесмены начинали взаимодействие с федеральным ФРП», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что в результате 19 проектов, реализуемых в Подмосковье, получили финансирование федерального фонда развития промышленности на общую сумму в 3,7 миллиарда рублей.

Особое внимание в ФРП уделяется взаимодействию с региональными фондами. В прошлом году экспертный совет ФРП одобрил 52 проекта в рамках совместного финансирования с РФРП, еще 50 компаний обратились в ФРП и успешно прошли экспертный совет с подачи и при активном участии РФРП. Суммарно это более 40% от общего числа одобренных ФРП в 2019 году проектов.

«ФРП – это отличный инструмент привлечения дешевого финансирования для промышленных инвесторов. В Московской области поддержкой как регионального, так и федерального ФРП уже воспользовались десятки предпринимателей. Это важный и востребованный инструмент привлечения инвестиций, который, уверен, будет развиваться и дальше», – отметил Хромов.

Фонд развития промышленности Московской области предоставляет займы от 20 до 150 миллионов рублей по ставке от 1% до 5% годовых. Федеральный ФРП выдает льготные целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 миллионов рублей для реализации проектов промышленных предприятий.