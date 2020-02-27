РИАМО - 27 фев. Ретро–фестиваль «Формула активного долголетия» пройдет в Егорьевске 28 февраля в ДК имени Конина, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Мероприятие проводится для людей старшего возраста. На фестивале выступит участник шоу «Голос» Макс Лидов и солист группы «Баян Микс» Сергей Войтенко.

«В рамках мероприятия в фойе ДК будут проводить топ-10 активностей: творческие мастер-классы, спортивно-оздоровительная программа «Если хочешь быть здоров», танцевальный флеш-моб, будут работать караоке-клуб, фотовыставка «Активное долголетие в Подмосковье», выставки-ярмарки», - говорится в сообщении.

Регистрация участников с 10:30, сам ретро фестиваль будет проходить с 11:00 до 13:00.