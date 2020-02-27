РИАМО - 27 фев. Строительство проблемного жилого дома на Балаклавском проспекте от обанкротившегося застройщика СУ-155 завершат в начале июня 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Эта информация была озвучена на совещании с новым застройщиком «РК Строй» и пайщиками.

«В совещании приняли участие представители Минстроя РФ, Мосгосстройнадзора и пайщики объекта по адресу: Москва, Чертаново, дублер Варшавского шоссе (Балаклавский проспект), корпус 2 АБВ», - говорится в сообщении.

Ввод объекта в эксплуатацию перенесли на IV квартал 2020 года, согласовав эту дату с Москомстройинвестом.

Всего в Москве было выявлено шесть проблемных адресов от застройщика СУ-155. Этот холдинг оставил около 130 недостроенных домов в 14 регионах России.