РИАМО - 27 фев. Торжественное открытие мемориальной доски герою СССР, полковнику бронетанковых войск Григорию Добрунову состоялось в четверг на Зеленом проспекте в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

В доме №83, корпус 4, по Зеленому проспекту Добрунов жил с 1985 года по 2014 год. Доска выполнена из бронзы виде полуфигуры героя в боевом снаряжении танкиста. Авторами являются скульптор Ф. Караханова и архитектор В. Нухимовский.

«Установка мемориальных досок героям всегда очень важное и очень волнительное мероприятие. Каждый год в соответствии с решением комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей в столице появляется пять-семь таких мемориальных досок. С 2011 года установлено почти 40», - отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Добрунов воевал в боях на Воронежском, Юго-Западном, 1-м Украинском фронтах, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, освобождении Киева, Висло-Одерской и Берлинской операциях. Он был тяжело ранен. После Великой Отечественной войны Добрунов продолжил службу и командовал батальоном.