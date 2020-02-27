РИАМО - 27 фев. В 2019 году Москва побила рекорд по количеству частных инвестиций, которое составило почти 3 триллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на расширенном заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы по городу Москве, где участники мероприятия обсудили итоги работы ведомства за прошлый год. Он рассказал о рекордном показателе частных инвестиций.

«Это говорит об устойчивом, серьезном основании для дальнейшего развития и промышленности, и сферы услуг, и строительства жилья, и объектов соцкультбыта, и вообще развития города, развития экономики и социальной сферы», — сказал Собянин.

Он добавил, что к увеличению налоговых поступлений в бюджет столицы приводит развитие бизнеса, а число собранных налогов в последние годы имеет положительный рост, который составил около 10–11%.

Собянин считает, что город способен полноценно выполнять социальные обязательства, касающиеся выплаты зарплаты бюджетникам, качества образования, медицинского обслуживания и других направлений.

По его словам, также наблюдается рост прибыльности московских предприятий. Подоходный налог предприятий увеличился на 13%, что означает увеличение и фонда оплаты труда, заработной платы. Это прямой показатель роста доходов москвичей.

Легальность работы предприятий напрямую влияет на поступление налогов в городской бюджет. Сделать эти показатели лучше помогают и новые формы сбора налогов, а также увеличение прозрачности рынка труда. Статус самозанятых в последние годы оформили 230 тысяч человек.

Для увеличения темпов роста также важным условием является собираемость налогов, а именно простота и удобство взаимодействия компаний и рядовых граждан по вопросам уплаты налогов, что смогут улучшить современные информационные технологии.

«Система отчислений НДС, которая охватила все предприятия страны, уникальна, таких систем в мире не существует. Она позволила легализовать огромные финансовые потоки компаний. Онлайн-кассы в торговле — тоже уникальная система и прорыв в легализации торговли», – отметил мэр.

Он уточнил, что эти системы призваны обеспечить будущее розничной торговли и сохранение налогообложения потоков, которые по-другому невозможно администрировать.