РИАМО - 27 фев. Во Всероссийском конкурсе на самое яркое экологическое мероприятие зимы победили детсад №1 комбинированного вида из Власихи, ФГБУ «Лосиный остров» и Контрольное управление города Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Участие в конкурсе на самое яркое мероприятие приняли школы, детские сады и библиотеки из 23 регионов России, среди которых в число победителей вошли сразу два проекта от Московской области. Следующий этап – голосование за суперпобедителя конкурса, которое будет идти до 10 марта.

«Биологи и экскурсоводы «Лосиного острова» совместно с мытищинскими экологами провели цикл экологических лекций об особо охраняемых природных территориях. В них приняло участие более 1,5 тысячи детей», – говорится в сообщении.

Сразу три заявки с разноплановыми занятиями поступило от детского сада №1 комбинированного вида из Власихи. Решением жюри они были объединены в одну. Один из предложенных форматов – квест-игра «Помощники хранимиров».

В этом квесте, чтобы спасти Землю, дети по заданиям хранимиров проходят четыре станции, узнают волшебное слово «разделяйте» и рисуют мини-плакаты с призывом разделять мусор.

В рамках конкурса школьникам пятых-седьмых классов рассказали о видах особо охраняемых природных территорий, об обитателях нацпарка и редких профессиях. Победители эковикторин получили в подарок книги про хранимиров, чтобы и дальше развивать экознания учащихся. Особый интерес вызвало у ребят видео с животными, снятые с фотоловушек, установленных в заповеднике.

«Хранимиры – это супергерои, хранящие планету Земля. Они очень современные, психологически точные, обаятельные. При этом, разумеется, педагоги используют этот фантастический сюжет лишь как способ заинтересовать детей», – рассказала руководитель проекта «Хранимиры» Александра Кудзагова.

Она отметила, что темы занятий всегда касаются наиболее актуальных для любого региона экологических проблем. Это принципиальное требование для участников проекта: даже книги до публикации прошли экспертизу биологов, экологов. Внутри изданий из захватывающего сюжета ребенок получает реальные, максимально полезные экологические знания.