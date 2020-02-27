РИАМО - 27 фев. Новый способ расселения жителей из аварийного жилья может появиться в Московской области, люди смогут получать субсидии за самостоятельную покупку квартиру, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

Начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин попросил коллег проанализировать потенциал таких способов расселения аварийного жилья, как приобретение квартир на вторичном рынке, выплату собственникам возмещения и способ субсидирования за самостоятельную покупку жилья.

«Необходимо общаться с каждой семьей, рассматривать вместе с гражданами все возможные способы улучшения их жилищных условий», - отметил Лапин.

Кроме того, он обратил внимание на своевременность завершения строительства и ввода жилых домов с квартирами для переселенцев в Шатуре, Егорьевске, Сергиево-Посадском и Дмитровском городских округах, постановке на кадастровый учет домов в Волоколамске, Орехово-Зуеве, заключения договоров социального найма в Шатуре, Клину, Сергиево-Посадском и Дмитровском городских округах.