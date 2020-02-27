РИАМО - 27 фев. Третьего марта в 11:00 комитет по конкурентной политике Московской области проведет круглый стол по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития» для предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Данное мероприятие состоится 3 марта 2020 года в 11:00 по адресу: Московская область, городской округ Чехов, Советская площадь, дом 3 (малый зал в здании администрации округа)», - отмечается в материале.

В мероприятии примут участие предприниматели и представители муниципальных образований и общественных организаций, таких как московское областное отделение «Опора России», Московский областной союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Московской области, региональное управление Федеральной антимонопольной службы и другие.

Бизнесмены могут направить вопросы для обсуждения, а также подтвердить участие, написав свои ФИО, ИНН, название организации, должность, контактный телефон и электронную почту, по адресу: e-market@mosreg.ru.