РИАМО - 27 фев. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет первый в этом году многоквартирный дом по программе реновации в районе Нагатинского затона, сообщается на сайте ведомства.

«Дом на Судостроительной улице стал первым, поставленным на кадастровый учет объектом по программе реновации в этом году, и третьим за все время реализации программы в Южном административном округе столицы», - сказал заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

Дом располагается по адресу: улица Судостроительная, дом 3. Общая площадь здания - 9,4 тысячи квадратных метров, в доме 120 квартир (60 – однокомнатных, 45 – двухкомнатных и 15 – трехкомнатных).

Исмунц добавил, что за 2020-2021 годы планируют построить еще 16 домов для переселения по реновации.

Программу реновации жилищного фонда столицы утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. По ней переселят 350 тысяч квартир, в программу включили около 5,2 тысячи домов, а планируется построить 431 дом с объемом строительства более 6,8 миллиона квадратных метров жилья.