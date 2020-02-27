РИАМО - 27 фев. На Киевском шоссе у поворота на аэропорт Внуково произошла дорожная авария, движение транспорта затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

«В связи с ДТП на съезде с Киевского шоссе к аэропорту Внуково просим пользоваться Боровским шоссе», - говорится в сообщении.

Также всем, кто едет в аэропорт на личном транспорте или такси, посоветовали выезжать с большим запасом по времени.

Ранее при въезде в столичный аэропорт Внуково, на Центральной улице загорелся частный автобус. Пожарные потушили возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.