РИАМО - 27 фев. В 2019 году жителям столицы было возвращено более 80 миллионов рублей после перерасчета за оплату жилищно-коммунальных услуг, всего за 2019-й горожане подали в Мосжилинспекцию 21 тысячу обращений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Перерасчет сделали по результатам проверок, проведенных Мосжилинспекцией в 2019 году. Специалисты выявили 1920 нарушений. 80% из них уже устранено, остальные в работе», - говорится в сообщении.

В УК выявили нарушения в порядке расчета платы за услуги водоснабжения, отопления, дополнительные услуги. Например, управляющие компании начисляли плату по нормативу, а еще завышали объемы потребленных ресурсов, не сверяли расчеты и не учитывали льготы жильцов.

Как отметил начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков, за прошлый год в ведомство москвичи подали 21 тысячу обращений, в которых задали порядка 32 тысяч вопросов. Они в основном касались порядка расчета платы за ЖКУ. Также треть обращений направили в Мосжилинспекцию жители Северного, Восточного округов и новой Москвы.

Всего за прошлый год доля обоснованных обращений составила менее 10%.