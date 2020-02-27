РИАМО - 27 фев. После заявлений о создании партии певицей Валерией и желании работать в политике певца Сергея Шнурова их раскритиковал актер Станислав Садальский, он отнесся к такой инициативе скептически, сообщает Nation News.

Российская певица Валерия (Алла Перфилова) создаст новую политическую партию «Сильные женщины». А лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова недавно приняли в «Партию Роста». Садальского также звали в различные партии, но он отказывался.

«Меня все время звали, и в ЛДПР, и коммунисты звали. Мне это абсолютно... Как англичане говорят, не моя чашка чая. <…> Если ты артист, то играй на сцене. Я понимаю, что они (продюсер Иосиф Пригожин и Валерия – ред.) хотят получить какие-то дивиденды. Но они, по-моему, уже достаточно имеют», — сказал Садальский.

А вот шоумен Стас Барецкий рассказал, что мечтает об основании собственной партии. Он отметил, что вначале думал о партии, которая будет помогать матерям-одиночкам, но понял, что его провокационный внешний вид и хулиганский образ жизни не вяжутся с благородной миссией защиты одиноких женщин.

Сейчас артист думает об организации «Партии могильщиков». Цель ее определена как помощь малоимущим с похоронами.