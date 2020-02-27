РИАМО - 27 фев. Согласно протоколу заседания президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам были назначены кураторы работы всех национальных проектов, которые реализуются в стране, сообщает ТАСС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать национальные проекты, которые связаны с социальной сферой - демографию, здравоохранение, образование и науку.

«Руководителем по нацпроекту «Демография» назначен министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, по нацпроекту «Образование» - министр просвещения России Сергей Кравцов, по нацпроекту «Здравоохранение» - глава Минздрава России Михаил Мурашко, по нацпроекту «Наука» - глава Минобрнауки России Валерий Фальков, - говорится в сообщении.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет куратором национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроектом «Международная кооперация и экспорт» будет руководить министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Остальными двумя – по предпринимательству и производительности труда - министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать нацпроект «Экология».

Также куратором нацпроектов «Безопасные и качественные автодороги», «Жилье и городская среда» стал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он же отвечает за транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Руководить нацпроектом по безопасным дорогам и комплексным планом по модернизации будет министр транспорта России Евгений Дитрих. А министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев – нацпроектом по жилью.

Курировать нацпроекты «Культура» и «Цифровая экономика» будет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Руководить национальным проектом по культуре будет министр культуры России Ольга Любимова, а по цифровой экономике - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.